Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Что там красная рыба, с такой экономической политикой правительства Мишустина роскошью становится картошка блин.Красная рыба стал...
  • Валерий Вавилов
    закон нужен "для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа"- так озвучьте эти ценности. ..."Результат сомнит...
  • Лариса Солоненко
    а почему в Кемерово индексация жкх 26 %, с чем это связано?"Удары по карману...

Красная рыба стала роскошью: как рост цен меняет привычки жителей Алтайского края?

Красная рыба стала роскошью: как рост цен меняет привычки жителей Алтайского края?

Продажи свежемороженой рыбы, в сравнении с прошлым годом, снизились в среднем на 17-20% Красная рыба для некоторых жителей Алтайского края в 2025 году стала настоящим деликатесом – цены на рыбу, по сравнению с прошлым годом, уже выросли вдвое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
Что там красная рыба, с такой экономической политикой правительства Мишустина роскошью становится картошка блин.
Ответить
15 час.
наверх