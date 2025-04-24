Красная рыба стала роскошью: как рост цен меняет привычки жителей Алтайского края?

Продажи свежемороженой рыбы, в сравнении с прошлым годом, снизились в среднем на 17-20% Красная рыба для некоторых жителей Алтайского края в 2025 году стала настоящим деликатесом – цены на рыбу, по сравнению с прошлым годом, уже выросли вдвое.