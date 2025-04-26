Сокровища Берии: сколько нашли денег у министра МВД после его ареста

На данный момент нет единой точки зрения относительно того, насколько был богат Лаврентий Берия. Одни историки утверждают, что он «сколотил» приличное состояние, другие же говорят, что рассказы о «роскошной жизни» советского партийного деятеля — миф.
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