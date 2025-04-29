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Давай закурим, товарищ Ким

Давай закурим, товарищ Ким

WarGonzo Старый Шахтёр продолжает изучать для наших подписчиков северокорейский глянец. Читайте его обзор на четвёртый номер журнала «Корея» Чуть ли не половина четвёртого номера журнала «Корея», который я скачал с северокорейских ресурсов (скачал, как всегда, с попытки десятой) посвящён строительству.

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Комментарии
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Николай Жариков
ОЙ как всё меняется. ЕЩЁ месяц назад такую бы статью нигде бы не напечатали.Я живу в КАЗ уже 70 годков знал много корейцев. трое были и есть друзьями (давно не виделись) Один родом из УЗБ.ССР (его уже нет старше меня) второй с Сахалина (мой начальник 15 лет был) и ещё Валера молодой (был соседом) они друг друга даже не видели.НО характеры отношение к жизни и вообще много общего.Одна нация. Я о том что-то какие-то мудаки смогли поделить их и сделать врагами. Это сейчас делают с нами русскими и украинцами. У нас тоже много общего. Надо уничтожать не друг-друга а этих мудаков которые не дают спокойно жить целым нациям
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