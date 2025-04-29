Давай закурим, товарищ Ким

Николай Жариков

ОЙ как всё меняется. ЕЩЁ месяц назад такую бы статью нигде бы не напечатали.Я живу в КАЗ уже 70 годков знал много корейцев. трое были и есть друзьями (давно не виделись) Один родом из УЗБ.ССР (его уже нет старше меня) второй с Сахалина (мой начальник 15 лет был) и ещё Валера молодой (был соседом) они друг друга даже не видели.НО характеры отношение к жизни и вообще много общего.Одна нация. Я о том что-то какие-то мудаки смогли поделить их и сделать врагами. Это сейчас делают с нами русскими и украинцами. У нас тоже много общего. Надо уничтожать не друг-друга а этих мудаков которые не дают спокойно жить целым нациям