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Район Коптево

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На Фармацевтическом проезде с 1 сентября введут ограничения движения

Ограничение движения введут на участке Фармацевтического проезда. Оно будет действовать более четырех месяцев: с 1 сентября 2026 года до 10 января 2027 года.

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