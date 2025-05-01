Си Цзиньпин пытается создать коалицию против США

Китайские дипломаты не могут похвастаться большими успехами. Несмотря на то, что очень немногие готовы совместно с Пекином бороться против американских тарифов, многие тайно поддерживают китайскую позициюAFP читайте на monocle.
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