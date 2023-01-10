Неуказанная национальность, промах Мальтуса и обгон Индией Китая

1. Некоторое оживление в Рунете вызвала публикация данных переписи-2020, согласно которым, на первый взгляд, численность русских в России за 10 лет сократилась на 5 миллионов, с 111 016 896 до 105 579 179 человек (ссылка).
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