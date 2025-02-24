Элмурод Расулмухамедов посетил Балахнинский полигон

Руководитель группы мониторинга общественного совета при Минприроды России, исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов приехал с рабочим визитом в Нижегородскую область.
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