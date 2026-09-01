Эту модель рекламируют как «первый айфон» и «тарелку НЛО»

Выход на рынок нового минивэна Li Auto Mega станет революцией, сравнимой со стартом первого iPhone. Такое мнение выразил Ли Сян, основатель компании Li Auto.
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