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Юрий Карандин: «У «Сибири» есть неплохие шансы зайти в «большую шестерку» Востока. Команда обладает потенциалом, можно побороться с «Ак Барсом» и «Трактором»

Бывший арбитр Юрий Карандин поделился мыслями о перспективах «Сибири» в предстоящем сезоне КХЛ . «Первая полноценная предсезонка тренера Ярослава Люзенкова вызывает оптимизм.

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