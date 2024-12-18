Avia.pro - СМИ "Никчемные мамаши": педиатр поплатилась за хамскую тираду в соцсетях В российском медицинском сообществе разгорелся скандал с градусом кипения, который не снился даже старым чайникам на поликлинической кухне.
Педиатр сказала недопустимые слова: Главврач тут же её уволил - "такой человек недостоин носить звание медицинского работника"
Комментарии
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Ника
Т.е. больного ребенка нужно тащить в поликлинику и еще заражать других детей, которые встретятся по дороге и в поликлинике? Не ту профессию выбрала тетенька. Ей бы в маникюрши. З\п конечно имеет значение, но участковые врачи всегда мало получали, но выполняли свою работу не ноя.
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7 час.
Alexp69
Возможно, чуть не в тему, но кто про что - вшивый про баню. Когда в России начнет нормально ходить общественный транспорт? Врача понять можно, но поймите и родителей - часами стоять на остановке, а потом висеть на подножке автобуса с больным ребенком - это песец. Полный.
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6 час.
ВГ
Виктор Горшков
Часто пишут,что надо менять систему врачей; систему образования; менять систему того то и того то ит.д. А необходимо менять систему главную и это КАПИТАЛИЗМ. Неужели не видите,что люди неумолимо (не все,но очень многие)деградируют.Сейчас преобладает - человек человеку волк. На любое небольшое замечание,готовы загрызть. Люди ходят уже с опущенной головой,походка тяжелая.Сам моральный климат в городе становится тяжелым. Никакие подачки и индексации не радуют,потому не чувствуется,что государство считает нас своими гражданами. Если народ не будет по настоящему счастлив и мы нужны друг другу,то такое государство будет испытывать очень большие трудности.
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4 час.
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