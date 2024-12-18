Педиатр сказала недопустимые слова: Главврач тут же её уволил - "такой человек недостоин носить звание медицинского работника"

Ника Т.е. больного ребенка нужно тащить в поликлинику и еще заражать других детей, которые встретятся по дороге и в поликлинике? Не ту профессию выбрала тетенька. Ей бы в маникюрши. З\п конечно имеет значение, но участковые врачи всегда мало получали, но выполняли свою работу не ноя.

Alexp69 Возможно, чуть не в тему, но кто про что - вшивый про баню. Когда в России начнет нормально ходить общественный транспорт? Врача понять можно, но поймите и родителей - часами стоять на остановке, а потом висеть на подножке автобуса с больным ребенком - это песец. Полный.