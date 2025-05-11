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Царёв обрисовал любопытные нюансы вокруг процесса урегулирования конфликта на Украине

Царёв обрисовал любопытные нюансы вокруг процесса урегулирования конфликта на Украине

Накануне украинский гражданин Владимир Зеленский пафосно отверг предложение американского спецпредставителя Кита Келлога о взаимном отводе войск с созданием буферной зоны шириной в 30 км, назвав ее «неживой».

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