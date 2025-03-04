Мария Киселева пришла на премьеру с повзрослевшей дочерью, из которой растит фигуристку

Телеведущая давно не выходила в свет с наследницей. Мария Киселева с дочкой Александрой Анна Темерина/пресс-служба «Россия сегодня»Минувшим вечером в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Роднина», рассказывающего о судьбе легендарной советской фигуристки Ирины Родниной.