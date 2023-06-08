Подстанция скорой медицинской помощи в Южном Бутове оформлена в Росреестре

Управлением Росреестра по Москве совместно со специалистами столичного Роскадастра на кадастровый учет поставлено здание подстанции скорой медицинской помощи в Юго-Западном административном округе Москвы по адресу: улица Маршала Савицкого, дом 19.
Управлением Росреестра по Москве совместно со специалистами столичного Роскадастра на кадастровый учет поставлено здание подстанции скорой медицинской помощи в Юго-Западном административном округе Москвы по адресу: улица Маршала Савицкого, дом 19.
Свежие комментарии