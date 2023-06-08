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Подстанция скорой медицинской помощи в Южном Бутове оформлена в Росреестре

Подстанция скорой медицинской помощи в Южном Бутове оформлена в Росреестре

Управлением Росреестра по Москве совместно со специалистами столичного Роскадастра на кадастровый учет поставлено здание подстанции скорой медицинской помощи в Юго-Западном административном округе Москвы по адресу: улица Маршала Савицкого, дом 19.

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