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Нижегородская правда

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РосКапСтрой подготовил образовательные программы для специалистов госорганов

РосКапСтрой подготовил образовательные программы для специалистов госорганов

ФАУ «РосКапСтрой» в соответствии с федеральным проектом «Новый ритм строительства» национального проекта «Инфраструктура для жизни» подготовило образовательные программы для самостоятельного обучения, рассчитанные на специалистов региональных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений, служб технического заказчика и иных заинтересованных лиц.

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