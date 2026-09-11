РосКапСтрой подготовил образовательные программы для специалистов госорганов

ФАУ «РосКапСтрой» в соответствии с федеральным проектом «Новый ритм строительства» национального проекта «Инфраструктура для жизни» подготовило образовательные программы для самостоятельного обучения, рассчитанные на специалистов региональных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений, служб технического заказчика и иных заинтересованных лиц.