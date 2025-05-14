В России введены ограничения на переводы для дропперов

С 15 мая дропперам ограничили возможность вывода и обналичивания средств — сейчас максимально допустимый перевод для себя и других лиц составляет 100 тысяч рублей, такая норма закона начала действовать в четверг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии