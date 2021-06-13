Херсонес раскопанный: куда везут и как хранят найденные артефакты

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на территории будущего историко-археологического парка, который должны построить рядом с музеем-заповедником "Херсонес Таврический", идут масштабные археологические работы и.
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на территории будущего историко-археологического парка, который должны построить рядом с музеем-заповедником "Херсонес Таврический", идут масштабные археологические работы и.
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