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Херсонес раскопанный: куда везут и как хранят найденные артефакты

Херсонес раскопанный: куда везут и как хранят найденные артефакты

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на территории будущего историко-археологического парка, который должны построить рядом с музеем-заповедником "Херсонес Таврический", идут масштабные археологические работы и.

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