Dragon Ball: Sparking! Zero, возможно, выйдет 1 октября Фанаты Dragon Ball ожидали, что Dragon Ball: Sp...

Dragon Ball: Sparking! Zero, возможно, выйдет 1 октябряФанаты Dragon Ball ожидали, что Dragon Ball: Sparking! Zero выйдет в какой-то момент в этом году, несмотря на то, что ни Bandai Namco, ни Spike Chunsoft не называли даже год выхода, но если новая утечка… источник.