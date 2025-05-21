Прогноз погоды в Крыму на 21 мая В Симферополе +19 и ясно В Севастополе +18 и ясноВ Евпатории +18 и ясноВ Черноморском +19 и ясноВ Джанкое +22 и ясноВ Ялте +18 и ясноВ Алуште +21 и ясноВ Керчи +20 и небольшой дождьВ Армянске +19 и ясноВ Красноперекопске +19 и ясноЧитать подробнее>>> .