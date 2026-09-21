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Пескосолидо о восстановлении Синнера: «Он может пропустить азиатскую серию и вернуться в Вене»

Экс-42-я ракетка мира Стефано Пескосолидо высказался о возвращении Янника Синнера  в тур. Итальянец не выступает с « Уимблдона » из-за травмы колена.

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