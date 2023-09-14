Не исключено, что на новом посту он станет дожидаться одной из самых главных в армии должностей Сергей Ищенко На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель командующего российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергей Суровикин (справа налево) во время совещания с командующими группировок специальной военной операции.
Генерал Суровикин отправлен в номенклатурную «камеру хранения»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нормальных боевых генералов "задвигают" по дальше "на запасную скамью" с кем будем войну с НАТОй выигрывать, с очередной "толпой паркетный генералов" по моему это у нас уже было, но ещё в 1-ю Мировую войну, реальных выводов ни кто так и не сделал. Очень жаль.
Ответить
5 час.
МИ
Михаил Игнатов
Надо выдвигать на ведущие роли тех генералов, которые доказали свой профессионализм при ведении боевых действий. Мы уже начинали ВОВ с "паркетными генералами" Ворошиловым (провалил оборону Ленинграда), Будённым (провалил оборону Крыма), Тимошенко (окружение нескольких армий в Киевском котле).
Ответить
4 час.
Zoia Goldshtab
Михаил !Браво!якрстао и понятно!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии