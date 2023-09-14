БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Генерал Суровикин отправлен в номенклатурную «камеру хранения»

Генерал Суровикин отправлен в номенклатурную «камеру хранения»

Не исключено, что на новом посту он станет дожидаться одной из самых главных в армии должностей Сергей Ищенко На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель командующего российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергей Суровикин (справа налево) во время совещания с командующими группировок специальной военной операции.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Нормальных боевых генералов &quot;задвигают&quot; по дальше &quot;на запасную скамью&quot; с кем будем войну с НАТОй выигрывать, с очередной &quot;толпой паркетный генералов&quot; по моему это у нас уже было, но ещё в 1-ю Мировую войну, реальных выводов ни кто так и не сделал. Очень жаль.
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5 час.
МИ
Михаил Игнатов
Надо выдвигать на ведущие роли тех генералов, которые доказали свой профессионализм при ведении боевых действий. Мы уже начинали ВОВ с &quot;паркетными генералами&quot; Ворошиловым (провалил оборону Ленинграда), Будённым (провалил оборону Крыма), Тимошенко (окружение нескольких армий в Киевском котле).
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4 час.
Zoia Goldshtab
Михаил !Браво!якрстао и понятно!
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2 час.

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