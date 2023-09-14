Генерал Суровикин отправлен в номенклатурную «камеру хранения»

ИМ

Ильдус Мамлеев

Нормальных боевых генералов "задвигают" по дальше "на запасную скамью" с кем будем войну с НАТОй выигрывать, с очередной "толпой паркетный генералов" по моему это у нас уже было, но ещё в 1-ю Мировую войну, реальных выводов ни кто так и не сделал. Очень жаль.