Ты уже пожил свое - иди на фронт

Со своим дерьмом не можем разобраться, а кто там будет его наводить и разбираться? Пока в России правят семейные мафиозные политико чиновничьи олигархические кланы и разворовывают народное достояния, природные ресурсы обворовывая свой народ не будет ни чего. Некому в России наводить порядок, все только на словах и видимость бурной деятельности.

ДБ

Дмитрий Боев

Как только решат &quot;чистить ряды&quot;, так первыми воспользуются новыми возможностями как раз те, из-за наличия которых это и решили ввести. У них уже небось и проскрипционные списки готовы, и признаки, по которым ОНИ будут определять врагов. Было. Не раз было. И по все у миру, где пытались так вести, было именно так.