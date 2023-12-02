"Расстреляют своих же": жители Львова напуганы мобилизацией душевнобольных в ВСУ Шизофреников обещают отправить на ремонтные работы, но окажутся они в войсках В интернете появилась информация о том, кем могут служить в украинской армии люди с психическими отклонениями.
Ты уже пожил свое - иди на фронт
Комментарии
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Samarium
Очиститься от внутренних врагов, которые губят нашу страну и ее народ, вот основная задача для России....
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1 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Со своим дерьмом не можем разобраться, а кто там будет его наводить и разбираться? Пока в России правят семейные мафиозные политико чиновничьи олигархические кланы и разворовывают народное достояния, природные ресурсы обворовывая свой народ не будет ни чего. Некому в России наводить порядок, все только на словах и видимость бурной деятельности.
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40 мин.
ДБ
Дмитрий Боев
Как только решат &quot;чистить ряды&quot;, так первыми воспользуются новыми возможностями как раз те, из-за наличия которых это и решили ввести. У них уже небось и проскрипционные списки готовы, и признаки, по которым ОНИ будут определять врагов. Было. Не раз было. И по все у миру, где пытались так вести, было именно так.
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28 мин.
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