Студента московского техникума оштрафовали за публикацию мемов с Гитлером

Студента техникума при Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана оштрафовали за публикацию мемов с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером в одном из чатов с одногруппниками.
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