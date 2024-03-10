Великобритания поддержит Армению в случае «ответных мер» от России

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что их правительство согласно с решением Армении о заморозке своего членства в ОДКБ и собирается помочь Еревану в вероятной борьбе с Россией, пишет издание RT.
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