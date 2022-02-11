Двукратная олимпийская чемпионка фигуристка Витт поддержала Валиеву

Олимпиада 2022 , 12 фев, 01:35 0 Катарина Витт: Ответственные за скандал вокруг Валиевой должны быть отстранены от спорта Катарина Витт назвала Камилу Валиеву яркой звездой на орбите спорта, а также отметила, что если к ситуации с ней причастны взрослые, то они должны быть отлучены от спорта навсегда Фото: Getty Images/Fotobank Камила Валиева — вундеркинд и яркая звезда нынешнего фигурного катания, и никакой допинг не помог бы ей добиться всего того, чего она уже достигла, написала в своем Instagram двукратный олимпийский чемпион немецкая фигуристка Катарина Витт.