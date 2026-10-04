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Царьград

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Авербух предсказал Валиевой олимпийское будущее в фигурном катании

Авербух предсказал Валиевой олимпийское будущее в фигурном катании

Олимпийский призёр Илья Авербух высказался о перспективах Камилы Валиевой в фигурном катании. Он уверен в её потенциале стать чемпионкой, несмотря на психологическое давление и ограничения, наложенные на неё в подготовке к сезону.

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