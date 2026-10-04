Авербух предсказал Валиевой олимпийское будущее в фигурном катании

Олимпийский призёр Илья Авербух высказался о перспективах Камилы Валиевой в фигурном катании. Он уверен в её потенциале стать чемпионкой, несмотря на психологическое давление и ограничения, наложенные на неё в подготовке к сезону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпросвещения вв...
- Налоговая разверн...
- АМ Почему русские се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым