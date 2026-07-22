Аналитик Зыков: мошенники могут воздействовать на пенсионера через внушение вины

Злоумышленники в своих целях могут убеждать человека, что из-за него уже случилась беда или вот-вот пострадают близкие, рассказал в беседе с RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.
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