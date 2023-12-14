День Республики Карелия пройдет на Международной выставке-форуме «Россия»

21 декабря в Москве на выставке ВДНХ целый день будет посвящен Республике Карелия. Для гостей выставки подготовлена насыщенная и яркая программа, которая позволит поближе познакомиться с историей, культурой, традициями, а также промышленностью Карелии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии