Проекты КРТ являются драйвером развития Москвы — Собянин

Градоначальник рассказал о реализации проектов КРТ в столице Проекты комплексного развития территорий (КРТ) способствуют привлечению дополнительных инвестиций в экономику Москвы и созданию новых рабочих мест, как подчеркнул Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.