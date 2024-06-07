Проекты КРТ являются драйвером развития Москвы — Собянин

Градоначальник рассказал о реализации проектов КРТ в столице Проекты комплексного развития территорий (КРТ) способствуют привлечению дополнительных инвестиций в экономику Москвы и созданию новых рабочих мест, как подчеркнул Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.
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