Критик Маслова высказалась о ретромелодраме «Любовь Советского Союза»

Ретромелодрама «Любовь Советского Союза» от Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева повторяет основные моменты из жизни актрисы Валентины Серовой, включая потерю первого мужа-летчика и брак с писателем Константином Симоновым.
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