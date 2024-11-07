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Критик Маслова высказалась о ретромелодраме «Любовь Советского Союза»

Критик Маслова высказалась о ретромелодраме «Любовь Советского Союза»

Ретромелодрама «Любовь Советского Союза» от Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева повторяет основные моменты из жизни актрисы Валентины Серовой, включая потерю первого мужа-летчика и брак с писателем Константином Симоновым.

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