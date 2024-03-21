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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft интегрировала Copilot с Windows 365 и наделит ИИ-помощника новыми функциями По ...

Microsoft интегрировала Copilot с Windows 365 и наделит ИИ-помощника новыми функциями По ...

Microsoft интегрировала Copilot с Windows 365 и наделит ИИ-помощника новыми функциямиПо посвящённом бизнес-продуктам мероприятии компания Microsoft не только показала Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, но и рассказала о новых возможностях помощника на базе искусственного интеллекта Copilot.

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