Microsoft интегрировала Copilot с Windows 365 и наделит ИИ-помощника новыми функциями По ...

Microsoft интегрировала Copilot с Windows 365 и наделит ИИ-помощника новыми функциямиПо посвящённом бизнес-продуктам мероприятии компания Microsoft не только показала Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, но и рассказала о новых возможностях помощника на базе искусственного интеллекта Copilot.