Двое крымчан осуждены за нанесение увечий своим знакомым

В Крыму двое местных жителей были осуждены за нанесение тяжких телесных повреждений своим знакомым. Об этом проинформировала прокуратура республики.
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