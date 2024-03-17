Двойной праздник Члены УИК 2809 поздравляют заместителя председателя комиссии Скворцова Сергея с 60-летним юбилеем.
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Двойной праздник Члены УИК 2809 поздравляют заместителя председателя комиссии Скворцова Сергея с 60-летним юбилеем.