Выполняете норму? Новое исследование[/sup]Association of sleep duration at age 50, 60, and 70 years with risk of multimorbidity in the UK: 25-year follow-up of the Whitehall II cohort study / PLOS Medicine показало, что люди старше 50 лет должны спать не менее пяти часов в сутки, если они хотят снизить риск возникновения многочисленных хронических заболеваний.