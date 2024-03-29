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Закон, порядок, государство

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Минометные расчеты армейского корпуса ВВО на Сахалине отработали уничтожение мишеней, имитирующих легкую бронетехнику

Минометные расчеты армейского корпуса ВВО на Сахалине отработали уничтожение мишеней, имитирующих легкую бронетехнику

В рамках боевых стрельб миномётные расчёты отработали методику беглой стрельбы, в ходе которой они выполняли нормативы по занятию огневых позиций, развертыванию миномётов, прицеливанию, стрельбе по целям и смене огневых позиции.

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