Минометные расчеты армейского корпуса ВВО на Сахалине отработали уничтожение мишеней, имитирующих легкую бронетехнику

В рамках боевых стрельб миномётные расчёты отработали методику беглой стрельбы, в ходе которой они выполняли нормативы по занятию огневых позиций, развертыванию миномётов, прицеливанию, стрельбе по целям и смене огневых позиции.
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