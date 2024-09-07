Сотрудники омской полиции побывали в гостях у воспитанников детского сада

Ежегодно сотрудники полиции и МЧС приезжают в детский сад № 369 г. Омска, чтобы познакомить ребят с очень важными профессиями - полицейского и пожарного.
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