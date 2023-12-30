Захарова порекомендовала МИД Чехии разобраться, как работает ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова посоветовала в своем Telegram-канале МИД Чехии разобраться в принципах работы Совбеза Организации Объединенных Наций.
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