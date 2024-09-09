Детские сады начали подключать к теплу с 9 сентября в Новосибирске

«На прошлой неделе по заявкам тепло подали в роддом №7 и две больницы. Сегодня обеспечим подключение первых детских садов», — сообщил губернатору гендиректор СГК-Новосибирск Дмитрий Перязев на оперативном совещании в правительстве.