Детские сады начали подключать к теплу с 9 сентября в Новосибирске

«На прошлой неделе по заявкам тепло подали в роддом №7 и две больницы. Сегодня обеспечим подключение первых детских садов», — сообщил губернатору гендиректор СГК-Новосибирск Дмитрий Перязев на оперативном совещании в правительстве.
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