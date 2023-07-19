Депутат Журова увидела сигнал от МОК в том, что квалификационный турнир к ОИ убрали из Лондона

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) попытался быть не суперполитизированным, убрав из Лондона проведение квалификационного турнира Игр в Париже.
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) попытался быть не суперполитизированным, убрав из Лондона проведение квалификационного турнира Игр в Париже.
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