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Депутат Журова увидела сигнал от МОК в том, что квалификационный турнир к ОИ убрали из Лондона

Депутат Журова увидела сигнал от МОК в том, что квалификационный турнир к ОИ убрали из Лондона

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) попытался быть не суперполитизированным, убрав из Лондона проведение квалификационного турнира Игр в Париже.

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