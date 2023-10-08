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Полковник Уилкерсон: Россия может освободить существенные территории на Украине

Полковник Уилкерсон: Россия может освободить существенные территории на Украине

Бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что российские военные освободят существенные территории на Украине в ходе контрнаступления.

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