Полковник Уилкерсон: Россия может освободить существенные территории на Украине

Бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что российские военные освободят существенные территории на Украине в ходе контрнаступления.
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