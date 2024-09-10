Участники фестивалей Москвы передали продукты для участников СВО

Гуманитарные грузы доставляются в зону СВО на постоянной основе Предприниматели из столицы и других регионов России, принявшие участие в городских гастрономических фестивалях «Вкусы России», «Лето в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии