Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

Мы все постоянно слышим о том, что Россия проигрывает Западу в вопросе работы со своими соседями, особенно республиками бывшего СССР.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная статья.
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13 час.
star
самое главное идти этим верным путем,товарищи и дальше
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13 час.
radiofree RF
Россия перетянула на свою сторону 30 миллионов гастеров.
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11 час.

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