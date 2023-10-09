100 дополнительных поездов назначила БЖД на ноябрьские праздники.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока во время ноябрьских праздников со 2 по 8 ноября Белорусская железная дорога назначила 100 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях.
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