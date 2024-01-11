Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации активов РФ

Администрация главы Белого дома Джо Байдена поддержала законопроект о конфискации замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, чтобы впоследствии отправить их на восстановление Украины.
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