Названы победители конкурса снежных и ледовых скульптур зимнего фестиваля «Гиперборея-2025»

Закончился очередной международный зимний фестиваль «Гиперборея». 8 февраля вечером жюри подвело итоги конкурса снежных и ледовых скульптур, а символ праздника – бог северного ветра Борей – вручил участникам и победителям памятные подарки и денежные призы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии