Лазейка в Россию закрывается: Госдума взялась за борьбу с фиктивными браками мигрантов Госдума одобрила в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов.
Битвы за Одессу и Часов Яр готовятся, но тысячи человек обсуждают смех мигрантов
Комментарии
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d
demyr150648
Да нет у них мозгов, у них есть власть, которая им нужна, чтобы любой ценой заграбастать деньги. И на этом точка. Нам такая власть нужна?
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7 час.
Татьяна Хуторская
В одной из статей читала как в Челябинской области мигранты из Средней Азии (коренные жители) получили деньги на покупку недвижимости по программе переселения соотечественников. Было фото этих "соотечественников". Хочется задать вопрос губернатору: "Откуда такая щедрость за государственный счёт?" Ведь наши соотечественники - это люди коренных народов России, а не коренных народов Средней Азии.
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6 час.
Аршак Меликджанян
по поводу мигрантов и фиктивных браков, пусть берут пример с Белоруссии.
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19 мин.
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