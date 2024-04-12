Битвы за Одессу и Часов Яр готовятся, но тысячи человек обсуждают смех мигрантов

d demyr150648 Да нет у них мозгов, у них есть власть, которая им нужна, чтобы любой ценой заграбастать деньги. И на этом точка. Нам такая власть нужна?

Татьяна Хуторская В одной из статей читала как в Челябинской области мигранты из Средней Азии (коренные жители) получили деньги на покупку недвижимости по программе переселения соотечественников. Было фото этих "соотечественников". Хочется задать вопрос губернатору: "Откуда такая щедрость за государственный счёт?" Ведь наши соотечественники - это люди коренных народов России, а не коренных народов Средней Азии.