Евродепутат Коллар подверг критике решение главы Евросовета о досрочной отставке

Член Европейского парламента, евродепутат от Франции, известный адвокат Жильбер Коллар в беседе с РИА Новости высказал мнение, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля досрочно оставить свой пост ради кресла депутата не соответствует уровню ответственности чиновника в такой должности.
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