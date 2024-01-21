Евродепутат Коллар подверг критике решение главы Евросовета о досрочной отставке

Член Европейского парламента, евродепутат от Франции, известный адвокат Жильбер Коллар в беседе с РИА Новости высказал мнение, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля досрочно оставить свой пост ради кресла депутата не соответствует уровню ответственности чиновника в такой должности.