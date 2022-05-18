Гражданам России не удастся полететь в Симферополь и Брянск еще неделю

Режим временного ограничения полетов продлен.Пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и юго-запада России снова продлевается сроком на одну неделю.
Режим временного ограничения полетов продлен.Пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и юго-запада России снова продлевается сроком на одну неделю.
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