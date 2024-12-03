Железняк: министра обороны Украины Умерова вызвали в Раду после скандала

Лишь одна из 10 произведенных на Украине мин могла взрываться. Из-за скандала вокруг госзаказа министра обороны Рустема Умерова вызвали в Верховную раду, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
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