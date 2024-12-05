Особенности 2024-го. Министр Попов – о кадрах, ИИ и массовом репродуктивном скрининге

Глава Минздрава Алтайского края рассказал о самых знаковых событиях в сфере медицины в Алтайском крае Искусственный интеллект избавляет врачей Алтайского края от рутины и помогает в диагностике пациентов.
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