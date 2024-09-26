Трамп встретится с Зеленским 27 сентября в Нью-Йорке

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-глава Белого дома Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, в пятницу, 27 сентября.
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